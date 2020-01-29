Manisa'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi.
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Manisa’dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö. (23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S.’ye (14) çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti.
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Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi.
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