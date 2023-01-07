Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğula acı veda! Anne Yağmur fotoğraflarını öperek uğurladı

Salihli’de Barış Mahallesi’nde 84 konutun yer aldığı, site yönetimi tarafından zeytin ağaçlarını sulamak için açtırılan 50 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşüp hayatlarını kaybeden Salihli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir’in oğlu Aytuğ Demir (28) ve 2 yaşındaki torunu Batu Demir için Salihli Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.