Manisa’da kirazın ilk hasadı yapıldı yakında sofralarda olacak

Üretici Metin Koyuncu, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni ederek, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi. Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.