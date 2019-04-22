Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar!

Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar!

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arazideki 5 atı av tüfeğiyle öldürüp, aynı yerde parçalayarak satmak için kamyonete yükleyen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar! - Sayfa 1

MANİSA Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, at eti taşındığını öğrendiği bir kamyoneti Kayabaşı mevkiinde durdurdu.

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Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar! - Sayfa 2

Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış halde yaklaşık 800 kilo at eti ele geçirdi.

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Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar! - Sayfa 3

Kamyonetteki S.Ö. (51), H.E. (25) ve H.D (27) gözaltına alındı.

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Manisa'da kamyonette 800 kilo at eti ile yakalandılar! - Sayfa 4

Atların H.B.İ. (47) adlı bir kişiye ait olduğu; hayvanların, sahibinin haberi yokken şüpheliler tarafından av tüfeğiyle öldürülüp, olay yerinde kesildiği ve satmak üzere araca yüklendiği anlaşıldı.

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