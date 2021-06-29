Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma’da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu. Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.’nün başına vurmaya başladı. Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri kadın 2 kişi müdahale etti.