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Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

MANİSA’nın Soma ilçesinde, 3 çocuk annesi İ.Ö. (34), 3 ay önce boşandığı eski eşi E.Ç. tarafından bir kafede bardak ve meyve bıçağıyla darbedildi. Kafede bulunan erkek müşteriler yaşananları izlerken, şiddete engel olmaya çalışan biri kadın 2 kişi E.Ç.'nin saldırısına uğradı.

Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Soma’da bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay önce E.Ç.'den boşanan 3 çocuk annesi İ.Ö., eski eşiyle kafede buluştu. Çift arasında bir süre sonra sözlü tartışma başladı. Sandalyesinden kalkan E.Ç., masada bulunan su bardağı ve meyve bıçağıyla İ.Ö.’nün  başına vurmaya başladı. Buluşmaya 4 aylık bebeği ile gelen İ.Ö., eşinin darbelerinden korunmaya çalışırken, arka masada oturan biri  kadın 2 kişi müdahale etti. 

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Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

Masalarından kalkan 2 kişi, yardıma koşarak çaresizce kendini korumaya çalışan İ.Ö.'ye yapılan sadırıyı engellemeye çalıştı. Bu sırada E.Ç., kendisine tepki gösteren iki kişiyi de darbederek olay yerinden kaçtı.

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Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kafeye gelen sağlık ekipleri şiddeti engellemeye çalışırken hafif şekilde yaralanan biri kadın 2 kişiye olay yerine müdahale ederken, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren İ.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Manisa'da kafede eski eş dehşeti! Önüne gelene saldırdı yaralılar var

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

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