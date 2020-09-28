Manisa'da ilginç olay! Kuzularına öyle isimler verdi ki duyanlar şaşkına döndü

5 yavrusuna bakmakta güçlük çekiyor: 35 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan İnce, "Koyunumuz 'Güdük'ün doğumunu dört gözle bekliyorduk. Çiftliğimde daha önce altız, dördüz ve üçüz doğumlara da şahit olmuştuk. Merinos cinsi 'Güdük' isimli koyunumuz da beşiz doğurarak yüzümüzü güldürdü. Malum gerek dünyada gerek ülkemizde bir salgın sorunu var. Biz de koronavirüs tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla erkek kuzularımıza 'Maske', 'Mesafe' ve 'Hijyen' isimlerini verdik. 'Güdük' 5 yavrusuna bakmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle kuzularına takviye olarak mama veriyoruz. Ayrıca kuzularından birine ise başka bir koyunumuz annelik yapıyor" diye konuştu.