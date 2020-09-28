Manisa'da ilginç olay: Koyun beşiz doğurdu çiftçi verdiği isimle dikkat çekti

Bir batında beşiz doğuran Güdük adlı koyunun 5 kuzuya birden bakamadığını anlatan İnce “Koyunumuz bir anda 5 kuzuya aynı anda bakamıyor. Biz bu beş kuzumuza takviye mama ile besliyoruz. Kuzularımızdan bir tanesini ise başka bir anneye verdik. Kuzuların birisine koyunumuzun birisi annelik yapıyor” diye konuştu.