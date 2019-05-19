Manisa'da iki gün arayla çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi
MANİSA'nın Kula ilçesinde 2 gün önce çıkan yangında hasar gören tarihi ev, bugün çıkan yangında tamamen küle döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangında büyük çaplı hasar oluşan iki katlı müstakil evde, bugün bir daha yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta oturan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, cuma günü saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı.
Evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Evde büyük çaplı hasar oluşurken, Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.