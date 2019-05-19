Manisa'da iki gün arayla çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta oturan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, cuma günü saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı.