Manisa'da görev başında kalp krizinden ölmüştü! Şehit sayıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar ilçesindeki programı için Şehzadeler ilçesinden takviye olarak gidip, görev alan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Turan Sütçü, aynı gece Şehit Öztürk Polis Merkezi'ndeki görevine devam etti. Ertesi gün saat 02.00'de kalp krizi geçiren Sütçü, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan polis memuru Sütçü, daha sonra sevk edildiği Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne baypas oldu.