Manisa'da farklı yüz yapısıyla doğan kuzu 2 gün yaşayabildi

"Burun delikleri olmadığı için annesini emerken zorlanıyordu"

Üst dudağı ve burun delikleri olmadığı için annesini emerken zorlanıyordu. Dolayısıyla annesinden süt alamıyordu. Annesinden aldığım sütü biberonla içirmeye çalıştım ama yeteri kadar beslenemedi. Veteriner gelecekti ancak gece ahırda ölmüş" dedi.