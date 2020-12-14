Manisa'da evde saklanan yazlık kavunlara talep arttı! Yılbaşı sofralarını süsleyecek
MANİSA'da yetiştirilen coğrafi işaretli Kırkağaç kavunları yaz aylarında hasat edilerek evlerin depolarda bekletiliyor. 90 gün iplere asılı bekleyen kavunlar, sonrasında satışa sunuluyor. Deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen kavunlara yaklaşan yılbaşı nedeniyle daha çok talep görmeye başladı.
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan Kırkağaç kavunları, kış aylarında sofraları süsleyecek. Yaz aylarının son günlerinde hasat edilen kavunlar evlerin depolarında iplerle asılarak tüketicilere ulaştırılmak üzere bekletiliyor. Üretici, kavunların en büyük düşmanının sis olduğunu söylüyor.
Yılbaşında yoğun talep: Hasat edildiği ilk günkü lezzetini korumasıyla bilinen Kırkağaç kavununa özellikle yılbaşı akşamları için talep artıyor.
15 Ağustos tarihi itibariyle tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, daha sonra klimalı ve havalandırma sistemiyle sıcaklığı 14 dereceye ayarlanmış depolara getirilerek tek tek dört bir yanından bağlanan kavunlar, büyük uğraşlarla tahta direklere asılıyor.
Şubat'ta alıcı buluyor: Kış ayları için depolarda askıda kalan kavunlar, şubat ayında bile alıcı buluyor.
Sisli havalar ise üreticilerin kış aylarındaki korkulu rüyası haline geldi. Depolara sis girmesi halinde kara leke oluşan kavunların dayanıklılığı da bozulduğu için hemen tüketilmesi gerekiyor.