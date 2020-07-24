Manisa'da el bombası paniği! Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı iddia edildi
MANİSA'da bir vatandaş toprakla kaplı, paslanmış el bombası buldu. Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamaya hazır el bombası kontrollü olarak imha edildi.
Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisinde, bugün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından boş arazide bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.
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Alınan önlemler kapsamında bölgeye Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı.
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Yapılan incelemelerin ardından Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası, kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
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