Manisa'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü faciası! 4 kişi feci şekilde can verdi

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y. (16) ile İbrahim Öztürk (31)'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.