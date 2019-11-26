Manisa'da bulunan ceset işkence edilip öldürülen Afgan'a ait çıktı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki dere yatağında kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin Afganistan vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi. Azizi'nin işkence edilip öldürüldüğü üzerinde duruluyor.
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında, önceki gün bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı.
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Jandarma ekipleri, cebinden çıkan Farsça yazılardan yola çıkarak, cesedin yabancı uyruklu olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.
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Sağ kolu kopmuş, göğüs kafesi açılmış ve yüzü parçalanmış haldeki cesedin Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi'ye ait olduğu belirlendi.
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Azizi'in işkence görüp öldürüldükten sonra cesedinin dere yatağına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor.
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