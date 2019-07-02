Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün, ikiz bebeklere hamile olan eşini, muayene için hastaneye götürdüğü ortaya çıktı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde Cumali Yarıcı (32) yönetimindeki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, genç çiftin kızları Ziynet Yarıcı (8) ve H.Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kalbi bir kez duran ve yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Ziynet hayatını kaybetti.
Ölen anne ikiz bebeklere hamileydi
Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hicran Yarıcı'nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.