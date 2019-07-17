Manisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralı

İlk kaza bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir-Ankara D 300 Karayolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Murat Kayar idaresindeki 64 AG 099 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayar'ın otomobili yol kenarındaki su kanalı ile bariyerler arasında sıkışarak durabildi. Kazada, sürücü Kayar ile otomobilde bulunan Hasret Demir, Sedef Demir ve Güler Kayar yaralandı.