Manisa'da arama yapılan baraj göletinde bir vücut parçası daha bulundu
MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesilmiş haldeki kolun ardından yürütülen arama çalışmalarının dördüncü gününde bir vücut parçasına daha ulaşıldı.
MANİSA'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında 4 Mart cumartesi günü başlayan çalışmalara devam edildi.
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Manisa İl ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'den gelen deniz polisi, su altında arama yaptı.
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Önceki gün baş ve diğer parçaların bulunduğu bölgeye dalış yapan dalgıçlar, insan bedenine ait olduğu değerlendirilen bir parçayı daha çıkardı.
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Parça, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.
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