Manisa'da 3 kişinin öldüğü kanlı olayda yeni detaylar
MANİSA’da evine gittiği kız arkadaşını ve annesini öldürdükten sonra intihar eden gencin bir ay önce Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiği ve cinayetleri iki tabanca ile işlediği ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen korkunç olayda; iddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Ö. (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.
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Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı.
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Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Ö., daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti.
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Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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