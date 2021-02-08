Manisa'da 21 yıllık devlet memuru tatilde görüp bu işe başladı! Şimdi kurs veriyor
MANİSA'da 21 yıllık devlet memuru, hobi olarak başladığı işte şimdilerde kurs vermeye başladı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Demirayak, 2008 yılında ailece gittikleri Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tatil beldesinde gezdikleri bir dükkanda su kabağından yapılmış lamba gördü.
Kursta geliştirdi: Demirayak, tatil dönüşü halk eğitim merkezi bünyesinde verilen kurslara katıldı. Kurslardan öğrendikleri ile el becerisini geliştiren Demirayak, su kabağından lamba, avize, abajur, saksı, kadın çantası ve çeşitli hayvan figürleri yapmaya başladı.
Usta öğretici oldu: Su kabağını adeta sanat eserine dönüştüren Demirayak, 2018 yılında çıraklık eğitim merkezine giderek, usta öğretici sertifikası aldı.
2019 yılından bu yana halk eğitim merkezleri ve Manisa'daki belediyeler bünyesinde usta öğreticilik yapmaya başlayan Demirayak, 12 yıllık tecrübesini kursiyerlere aktarıyor.