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Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

MANİSA'daki Marmara Gölü kurudu. Göldeki kayıklar karaya otururken kuş cenneti olarak anılan gölde şimdi inekler otlamaya başladı.

Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nde suların çekilmesi tehlikeli boyuta ulaştı. 

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Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

Göl, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, su seviyesi yer yer 8 santimetreye kadar düştü.

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Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

 7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

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Manisa'da 2 bin kişinin geçimini sağlayan Marmara Gölü kurudu artık inekler otluyor

Göçmen kuşların terk etmeye başladığı gölde, inekler otamaya başladı. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl çevresinde yaşayan bölge halkı, üzüntü yaşıyor.

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