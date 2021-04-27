Akşam 19.00 gibi kaçıranların babasıyla karakolun kapısında karşılaştım. Ona kızımı getirin yoksa gerisini siz düşünün dedim. Babası da bana ‘ben sana yalvardım kızını ver diye sen de vermedin. Vermeyince ben de böyle yaparım’ dedi. Kızın ölüsü sizin dirisi bizim diyerek şikayetleri geri çekmemiz için tehditlerde bulunuyor. 5 gündür bir yudum suyla duruyoruz. Çocuklarımızın hepimizin dengesi kaçtı. Hepsinden şikayetçiyim. Kızımın hayatından endişe ediyoruz” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.