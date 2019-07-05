Manisa'da 13 yaşındaki öğrenci arkadaşının babası için protez el yaptı gönülleri fethetti
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 13 yaşındaki Enes Çalışkan, okul arkadaşının 3 yaşındayken her iki elini de kaybeden babası Erdinç Demirdöğen (40) için protez el üretti.
Demirdöğen, 3D yazıcıyla üretilen protez el sayesinde, artık bir bardağı tutup su içebiliyor, ayrıca diğer işlerini de yapabiliyor.
17
Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Enes Çalışkan, sınıf arkadaşının babasının her iki elinin de olmadığını görünce durumdan etkilendi.
27
Öğretmeniyle konuşarak arkadaşının babası için protez el üretmek istediğini söyleyen Çalışkan, 1 aylık çalışma sonucu, okulunun atölyesinde 3D yazıcıyla protez eller üretti.
37
Projede kullanılan malzemeler ise 3 bin lira tuttu. Sensörlerle çalışan protez eller, avuç içerisinde cisim algılayınca parmakların kapanmasıyla cismin tutulmasını sağlıyor.
47