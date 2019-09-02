Manisa Yurtbaşı göletinde kaybolan Akın Karga'nın da cesedine ulaşıldı

Kula'nın kırsal Yurtbaşı Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında yeni yaptırılan sulama göletinin kenarına gezmeye gelenlerden biri, burada bir kamyonet ve suyun içinde de çırpınan 2 kişi olduğunu farkedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve mahalle sakinlerine bildirdi.