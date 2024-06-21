Manisa, Uşak ve Siirt'te orman yangını! 2 mahallede yaşayan 430 kişi tahliye edildi

Ayrıca yangına müdahale eden orman personeli E.Y. (21) ve O.E. (42) dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan 2 orman personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.SİİRT'TE MEŞELİK ALANDA YANGIN

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı