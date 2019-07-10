Manisa Salihli'de zincirleme kaza 6 ölü 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu otobüsü, panelvan minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
MANİSA'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; Salihli'den Demirci yönüne giden 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen 45 LE 989 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.
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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan panelvan minibüse, arkadan gelen 48 ABL 718 plakalı otomobil çarpıp yoldan çıktı.
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Diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Can pazarının yaşandığı kazada, panelvan minibüste bulunan inşaat işçilerinden 5'i olay yerinde, 1'i de hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
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