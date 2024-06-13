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Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

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Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

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Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeden gelen diğer fotoğraflar şöyle:

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