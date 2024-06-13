Manisa Kula'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı, ekipler müdahale ediyor
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MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
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Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeden gelen diğer fotoğraflar şöyle:
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