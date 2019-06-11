Manisa-İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Demirören Haber Ajansı
MANİSA-İzmir yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.
MANİSA-İzmir karayolunda Süreyya Tabiat Parkı mevkinde meydana gelen olayda; etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir'den Manisa istikametinde dağdan inen kaya ve toprak parçaları yola döküldü.
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Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi.
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Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını yolun kenarına yığdı.
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