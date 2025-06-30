Manisa Ahmetli'de orman yangını: Tahliye başladı
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Tedbir amaçlı Dereköy ve Çaypınar mahalleleri tahliye edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçe merkezine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy ile Salihli ilçesine bağlı Çaypınar mahallelerini tahliye etmeye başladı.
Birçok kişi, hayvanlarını kamyonlarla güvenli bölgeye götürmeye çalışıyor.
Polis ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.