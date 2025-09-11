Manifest'ten radikal karar! Türkiye turnesini iptal etti!

TÜM SORUMLULUĞU ALDIK

Manifest mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz" demişti.