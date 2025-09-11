Manifest'ten radikal karar! Türkiye turnesini iptal etti!
Haklarında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Manifest grubundan son dakika iptal kararı geldi.
Grubun sosyal medya hesaplarında "Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Grup üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6 Eylül'deki konserlerine ilişkin "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddiasıyla açtığı soruşturma kapsamında 9 Eylül'de mahkemeye çıkmıştı.
Grup üyeleri yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
TÜM SORUMLULUĞU ALDIK
Manifest mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada "Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz" demişti.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ
Manifest grubunun 6 Eylül'deki konserlerinin sosyal medya paylaşımlarına da "milli güvenlik" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.