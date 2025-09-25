Manifest'in kurucusu Tolga Akış fenomen Gizem Kaya ile evlendi...
Manifest grubunun kurucusu ve menajer Tolga Akış, sosyal medya fenomeni Gizem Kaya ile evlendi. 2021'de şarkıcı Zeynep Bastık ile yaptığı evlilik kısa sürede sona eren Akış, son günlerde hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme gelmişti. Ünlü menajer bu kez özel hayatındaki mutlu gelişmeyle dikkat çekti.
ZEYNEP BASTIK İLE YOLLARI AYRILMIŞTI
2021 yılında şarkıcı Zeynep Bastık ile evlenen Akış, bir yıl sonra boşanarak özel hayatında yeni bir döneme girmişti. Ayrılığın ardından ilişkisini gizemli bir şekilde sürdüren Akış, mutluluğu Gizem Kaya'da buldu.
LİZBON'DA TEKLİF, İSTANBUL'DA NİKÂH
Tolga Akış, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gizem Kaya'ya Lizbon tatilinde evlenme teklif etmişti. Dijital içerik üreticisi olan Kaya, o anları Instagram hesabından "Hayatımın en kolay eveti" notuyla paylaşmıştı. Romantik teklifin ardından çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.