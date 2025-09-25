Manifest'in kurucusu Tolga Akış fenomen Gizem Kaya ile evlendi...

ZEYNEP BASTIK İLE YOLLARI AYRILMIŞTI

2021 yılında şarkıcı Zeynep Bastık ile evlenen Akış, bir yıl sonra boşanarak özel hayatında yeni bir döneme girmişti. Ayrılığın ardından ilişkisini gizemli bir şekilde sürdüren Akış, mutluluğu Gizem Kaya'da buldu.