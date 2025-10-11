BIST 10.720
Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak

Manifest adlı müzik grubu ve beraber sahne aldıkları Aydeed lakaplı şarkıcılar hakkında İstanbul'da verdikleri konserdeki dans performanslarının ardından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle şarkıcılar hakkında dava açıldı.

Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak - Resim: 1

İstanbul'da verdikleri konserde beraber sahne alan Manifest isimli müzik grubu ve Aydeed hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak - Resim: 2

"ÇOCUK İZLEYİCİ YOKTU"

Şarkıcılar soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadelerinde konserin +18 yaş sınırlamasıyla yapıldığı, bu nedenle çocuk izleyici bulunmadığını söyledi.

Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak - Resim: 3

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcılar hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işledikleri ileri sürülerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak - Resim: 4

DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcılar hakkında dava açtı.

DOSYA ARACILIĞIYLA SAVUNMA YAPACAKLAR

Şarkıcılar hakkındaki yargılamanın mahkeme salonuna çıkmadan dosya aracılığıyla yapılacağı bildirildi.

