Manifest'e dosya üzerinden yargılama yapılacak
Manifest adlı müzik grubu ve beraber sahne aldıkları Aydeed lakaplı şarkıcılar hakkında İstanbul'da verdikleri konserdeki dans performanslarının ardından “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle şarkıcılar hakkında dava açıldı.
İstanbul'da verdikleri konserde beraber sahne alan Manifest isimli müzik grubu ve Aydeed hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
"ÇOCUK İZLEYİCİ YOKTU"
Şarkıcılar soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadelerinde konserin +18 yaş sınırlamasıyla yapıldığı, bu nedenle çocuk izleyici bulunmadığını söyledi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcılar hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işledikleri ileri sürülerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
DAVA AÇILDI
Savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcılar hakkında dava açtı.
DOSYA ARACILIĞIYLA SAVUNMA YAPACAKLAR
Şarkıcılar hakkındaki yargılamanın mahkeme salonuna çıkmadan dosya aracılığıyla yapılacağı bildirildi.