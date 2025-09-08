Manifest konserinin iptali sonrası Hadise'den sert çıkış! "Bende linç edildim"

Müzik grubu Manifest, konserleri ve şarkılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak grup bu kez farklı bir gelişmeyle öne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest Grubu hakkında "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.