Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı!

Manifest grubu, son zamanlarda konserleri ve şarkılarıyla ses getiriyor. 6 kadından oluşan grup, şimdi de Küçükçiftlikpark'ta gerçekleştirdiği +18 konserde giydiği kıyafetlerle ortalığı kasıp kavurdu. O halleri herkesin dikkatini çekti.

Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı! - Resim: 1

Son günlerde gündemden düşmeyen ''Manifest'' adlı 6 kadından oluşan şarkı grubu, yine gündeme bomba gibi düştü. Küçüçiftlikpark'ta gerçeklesen +18 konserde tercih ettikleri kıyafetlerle sosyal medyanın altını üstüne getirdiler. Herkes o kıyafetleri ve konserde sergilenen dans performanslarını konuşuyor. İşte sosyal medyayı sallayan o halleri...

Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı! - Resim: 2

Türkiye'nin yeni kız grubu olarak büyük ün toplayan Manifest grubu dün ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta verdi.

Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı! - Resim: 3

Siyah sahne kıyafetleri çok konuşulan grup sosyal medyada da gündem oldu.

Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı! - Resim: 4

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup aynı zamanda danslarıyla da dikkatleri üzerlerine çektiler. 

İşte o fotoğraflar...

