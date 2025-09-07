Manifest grubu +18 konserinde giydiği giydiği kıyafetlerle sosyal medyayı salladı!
Manifest grubu, son zamanlarda konserleri ve şarkılarıyla ses getiriyor. 6 kadından oluşan grup, şimdi de Küçükçiftlikpark'ta gerçekleştirdiği +18 konserde giydiği kıyafetlerle ortalığı kasıp kavurdu. O halleri herkesin dikkatini çekti.
Türkiye'nin yeni kız grubu olarak büyük ün toplayan Manifest grubu dün ilk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta verdi.
Siyah sahne kıyafetleri çok konuşulan grup sosyal medyada da gündem oldu.
Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup aynı zamanda danslarıyla da dikkatleri üzerlerine çektiler.
