Mangal tutkunlarına kötü haber! Kilosu 55 liraya çıktı kırmızı etle eşitlendi

Fiyatlar son bir haftada yükseldi

Beyaz ete gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı ete yöneldiğini ifade eden Halil Özen isimli kasap, “Beyaz et fiyatlarında son bir haftada yüzde 15 yükseliş oldu. Bu da marka firmaların yükseltmesi bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Aldığımız fiyat üzerinden yüzde 10 civarında bir kar marjı ile satıyoruz. Mecburen vatandaşa yansıtmak durumundayız bunu. Şimdi baktığında kanat fiyatıyla normalde et fiyatları bir birine yaklaştı neredeyse. İnsanlar kanat almaktansa eti tercih ediyor çünkü arada çok bir fark kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak hayırlısı diyelim. İnsanlar şu an kanatla et tabi ayrı ayrı şeyler birbirini tutmuyor ama sonuçta insanlar da kendi ekonomisine, bütçesine göre fiyatları değerlendiriyor, ucuzunu arıyor. Bizde normal bir markanın bize önerdiği fiyatın altından satmaya çalışıyoruz müşteri kaybetmeme adına” dedi.