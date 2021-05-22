Mangal tutkunlarına kötü haber! Kilosu 55 liraya çıktı kırmızı etle eşitlendi
TAM kapanma döneminin ardından kendini pikniğe mangalın başına atmak isteyenlere fiyatlar sürpriz yaptı. Pikniklerin vazgeçilmezi mangalda tavuk kanat fiyatları el yakıyor. Tavuk kanadın kilosu 55 liraya yükseldi ve kırmızı etle neredeyse eşitlendi.
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte mangal tutkunları ile doğada piknik yapacakları günleri iple çeken vatandaşlar, artan tavuk eti fiyatlarını görünce şaşkınlığa uğradı. Mangal tutkunlarının vazgeçilmezi olan tavuk eti fiyatları, şu sıralar kırmızı et fiyatları ile yarışır hale geldi. Tavuk yaprak kanat 55 lira bandında satışa sunulduğu kasaplarda, 1 kilo dana kıyma fiyatları ise 60, 65 TL bandında seyrediyor. Et fiyatları ile yarışan tavuk etini zamsız fiyattan satmak için direnen kasaplar ise vatandaşların durumdan memnun olmadıklarını ifade etti.
Fiyatlar son bir haftada yükseldi
Beyaz ete gelen zamlardan sonra vatandaşların kırmızı ete yöneldiğini ifade eden Halil Özen isimli kasap, “Beyaz et fiyatlarında son bir haftada yüzde 15 yükseliş oldu. Bu da marka firmaların yükseltmesi bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Aldığımız fiyat üzerinden yüzde 10 civarında bir kar marjı ile satıyoruz. Mecburen vatandaşa yansıtmak durumundayız bunu. Şimdi baktığında kanat fiyatıyla normalde et fiyatları bir birine yaklaştı neredeyse. İnsanlar kanat almaktansa eti tercih ediyor çünkü arada çok bir fark kalmadı. Bilmiyorum nasıl olacak hayırlısı diyelim. İnsanlar şu an kanatla et tabi ayrı ayrı şeyler birbirini tutmuyor ama sonuçta insanlar da kendi ekonomisine, bütçesine göre fiyatları değerlendiriyor, ucuzunu arıyor. Bizde normal bir markanın bize önerdiği fiyatın altından satmaya çalışıyoruz müşteri kaybetmeme adına” dedi.
“Sürekli zam yapıyorsunuz gibisinden şikâyetler alıyoruz”
Vatandaşların artan fiyatlardan şikâyetçi olduğunu belirten Özen şöyle devam etti: “Ramazan süresince sürekli tırmanışta fiyatlarımız, bu konuda bizim de yapabileceğimiz bir şey yok vatandaşa anlatmakta da bu konuyu zorlanıyoruz açıkçası ‘sürekli zam yapıyorsunuz’ gibisinden şikâyetler alıyoruz. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz sonuçta tedarikçiden alıp pazarlıyoruz vatandaşımıza."
"Fiyatlar yükselince tabi biraz da pandemiden dolayı beyaz ete karşı talep azaldı insanlar piknik yapamıyor ama ona rağmen fiyatlar yükseliyor onu da anlamış değilim. Şu an yaprak kanat normal satış fiyatımız 55 TL ama biz 55 TL değil 50 liranın altına satmaya çalışıyoruz kar marjımızı düşürüp ona göre pazarlamaya çalışıyoruz müşterimizi kaybetmemek adına. Şu an dana eti fiyatlarımızı da görüyorsunuz burada 60 liraya, 65 liraya kıyma satıyoruz, kuşbaşı satıyoruz 55 lira yaprak kanadın fiyatı şu an. O da çok absürt duruyor, tavukla etin birbirine yakın olması.”