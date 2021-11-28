Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Mangal severseniz o kömüre ihtiyacınız her zaman var. Peki o mangal kömürleri nasıl üretiliyor hiç merak ettiniz mi? Meriç ilçesinde, zor şartlarda meşe odunundan mangal kömürü üreten işçiler, bunu satarak geçimlerini sağlıyor.İşte mangal kömürünün üretilme serüveni...