Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, zor şartlarda meşe odunundan mangal kömürü üreten işçiler, bunu satarak geçimlerini sağlıyor.
Mangal severseniz o kömüre ihtiyacınız her zaman var. Peki o mangal kömürleri nasıl üretiliyor hiç merak ettiniz mi? Meriç ilçesinde, zor şartlarda meşe odunundan mangal kömürü üreten işçiler, bunu satarak geçimlerini sağlıyor.İşte mangal kömürünün üretilme serüveni...
Sabahın erken saatlerinde kesim için ormana giden işçiler, traktöre yükledikleri meşe odunlarını ocakların bulunduğu sahaya getiriyor.
Boylarına göre ayrılan odunlar, koni şeklinde dizilip üstü saman ve toprakla kapatılarak "ocak" adı verilen alan oluşturuluyor.
Tepesinde açılan delikten koninin içine atılan közlerle kontrollü olarak yakılmaya başlanan odunlar, 10 ila 15 gün süresince içten içe yanarak mangal kömürüne dönüşüyor.