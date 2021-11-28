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Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, zor şartlarda meşe odunundan mangal kömürü üreten işçiler, bunu satarak geçimlerini sağlıyor.

Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Mangal severseniz o kömüre ihtiyacınız her zaman var. Peki o mangal kömürleri nasıl üretiliyor hiç merak ettiniz mi? Meriç ilçesinde, zor şartlarda meşe odunundan mangal kömürü üreten işçiler, bunu satarak geçimlerini sağlıyor.İşte mangal kömürünün üretilme serüveni...

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Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Sabahın erken saatlerinde kesim için ormana giden işçiler, traktöre yükledikleri meşe odunlarını ocakların bulunduğu sahaya getiriyor.

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Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Boylarına göre ayrılan odunlar, koni şeklinde dizilip üstü saman ve toprakla kapatılarak "ocak" adı verilen alan oluşturuluyor.

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Mangal kömürü nasıl üretilir? Zor şartlarda mangal kömürü üretip ailelerinin geçimlerini sağlıyorlar

Tepesinde açılan delikten koninin içine atılan közlerle kontrollü olarak yakılmaya başlanan odunlar, 10 ila 15 gün süresince içten içe yanarak mangal kömürüne dönüşüyor.

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