Maneviyata yönelen Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken "Erdoğan" hamlesi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltıan alınan ünlülerden biri de Şeyma Subaşı olmuştu. Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sık sık sosyal medyada Kur’an-ı Kerim paylaşıp maneviyata yöneldiğini belirtmişti. "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" diyen Subaşı'nın son hamlesi de dikkat çekti. Subaşı Instagram'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı.
Uyuşturucu soruşturmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Şeyma Subaşı, bu kez sosyal medyada attığı dikkat çekici bir adımla konuşulmaya başlandı. Subaşı’nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş, yapılan incelemeler sonucunda ise kokain kullandığı tespit edilmişti.
Maneviyata yöneldi
Bu sürecin ardından maneviyata yöneldiğini ifade eden Subaşı, sosyal medya paylaşımlarında sık sık Kur’an-ı Kerim ayetlerine yer vermiş ve yaşadıklarını anlatırken, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" sözlerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın, Instagram hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı takibe aldığı görüldü.