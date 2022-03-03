Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşi Çiğdem Özdemir'den boşandı kızı Duru Saçıntı kaç yaşında

Tv8 2. Sayfa canlı yayınında sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, programı izleyenleri şaşırtan bir boşanma haberi ile açtı. Mütevazı ve magazinden uzak hayat tarzıyla dikkat çeken bir oyuncunun 22 yıllık eşinden 22 dakikada boşandığı haberiyle programa giriş yapan sunucular, boşanmanın 24 Şubat'ta sessiz sedasız gerçekleştiğini belirtti. Müge ve Gülşen, çiftin son 5 yıldır boşanmayı beklediğini, kızlarının ergenlik çağında olması nedeniyle bu durumdan etkilenmemesi için boşanmayı zamana bıraktıklarını ifade ederek programın ilerleyen dakikalarında ünlü oyuncunun Mandıra Filozofu filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı olduğunu duyurdu.