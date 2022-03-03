Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı 22 yıllık eşi Çiğdem Özdemir'den boşandı kızı Duru Saçıntı kaç yaşında
Mandıra Filozofu filmiyle özdeşleşen usta oyuncu Müfit San Saçıntı 22 yıllık eşi Çiğdem Saçıntı (Özdemir) ile 24 Şubat'ta sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Boşanmadan etkilenmemesi için 5 yıl boyunca büyümesini bekledikleri kızları Duru Saçıntı kaç yaşında?
Tv8 2. Sayfa canlı yayınında sunucu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, programı izleyenleri şaşırtan bir boşanma haberi ile açtı. Mütevazı ve magazinden uzak hayat tarzıyla dikkat çeken bir oyuncunun 22 yıllık eşinden 22 dakikada boşandığı haberiyle programa giriş yapan sunucular, boşanmanın 24 Şubat'ta sessiz sedasız gerçekleştiğini belirtti. Müge ve Gülşen, çiftin son 5 yıldır boşanmayı beklediğini, kızlarının ergenlik çağında olması nedeniyle bu durumdan etkilenmemesi için boşanmayı zamana bıraktıklarını ifade ederek programın ilerleyen dakikalarında ünlü oyuncunun Mandıra Filozofu filmindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı olduğunu duyurdu.
Müfit Can Saçıntı'nın 22 yıllık eşi ve kızının annesi Çiğdem Özdemir ile 24 Şubat'ta kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız boşandıkları ortaya çıktı.
22 yıllık eşinden 22 dakikada boşandı: Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında ortaya çıkan boşanmanın detaylarına göre, Müfit Can Saçıntı ve daha önce 'ilk görüşte aşık oldum' diye anlattığı 22 yıllık eşi Çiğdem Özdemir, kızları Duru Saçıntı'nın boşanmadan etkilenmemesi adına 5 yıl boyunca boşanmayı ertelemiş.
Boşandıktan sonra kafede beraber zaman geçirmişler: Magazin gündemine düşmeden sessiz sedasız boşanan Müfit Can Saçıntı ve 22 yıllık eşi Çiğdem Özdemir'in duruşmanın bitmesinin ardından, İstanbul Adalar'da bir kafede oturup beraber zaman geçirdikleri de programa yansıyan detaylardan...