Mandalara yaptığı yöntemle daha kaliteli süt üretiyor

Ailesinin mandacılık yaptığını ve aile işini sürdürmek için 'Genç Çifti' projesine başvurduğunu anlatan Kaya, "Projeden bana 5 tane manda desteği çıktı. Ailemle beraber bu işi yapmaya başladım. 1,5 yıldır bu işi yapıyorum. Caz müzik dinlemeyi seviyorum kendim. Müziği hayvanlara dinlettirdiğimde de hayvanların sakinleştiğini gördüm. İlk başlarda hoparlör ile dinletmeye başladım..."