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Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

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Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

Bir rezidansta yaşayan Banu Ö.'nün bahçesinde kedileri işkenceyle öldürdüğü iddia edildi. Komşusunu da ölümle tehdit eden Banu Ö., iddiaya göre bir başka komşusunu da darp etti. Darp edilen komşu rezidanstan taşınmak zorunda kaldı.

Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

İddiaya göre Banu Ö. ve çocuklarının, kedileri boğduğu, bazı kedileri kör ettiği, yavru kedilerin kafalarını sopalarla ezdiği ve kedileri döverek öldürdüğü ileri sürüldü.

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Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

Daha fazla kedinin zarar görmemesi adına site yönetimine şikâyette bulunan Mücella M., vahşete dayanamadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolunu tuttu.

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Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

Komşu Mücella M., 3 Nisan'da Banu Ö.'nün "Kedileri öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, ağzını burnunu kırarım" diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

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Mandala sanatçısına şok suçlama! Komşular "seri kedi katili" olduğunu söylüyor

Banu Ö.'nün kendisini uyaran bir başka site sakini Sinem K.'yı darp ederek rezidanstan taşınmak zorunda bıraktığını söyleyen Mücella M. "Sitenin bahçesinde rahatça dolaşamıyorum. Arka bahçeme bile çıkamıyorum" dedi. 

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