Manavgat'ta yangında kardeşine yardıma gitti dönünce şok oldu: Gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA Manavgat'taki yangının ilk gecesi, kardeşine yardıma giden 4 çocuk babası İbrahim Güven, döndüğünde büyük şok yaşadı.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangına ilk gün gece yarısı 01.30 sıralarında, yakalanan Saraçlı Mahallesi’nde bir çok ev yandı, binlerce küçük baş, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu.
Tarım aletlerinin yanı sıra ekili alanları da zarar gören mahallede hayvanların yem ve saman balyaları da yandı. 50 yaşındaki İbrahim Güven ise yangına, yardım için Kalemler Mahallesi’ndeki kardeşinin yanına gitti.
Burada yangından kardeşinin malzemelerini ve hayvanlarını kurtarmaya yardım eden Güven, yeğeninin,‘dayı Kepez Beleni’nde yangın çıkmış’ sözleri ile büyük korku yaşadı.
Yangın çıkan yerin hemen alt noktasında evi ve ahırı bulunan Güven, yangının kendi mahallesine gelmesinden korktu. Yangının gelme ihtimaline karşın Güven, ilçe merkezindeki çocuklarına haber vererek eve geçmelerini, dedesi ve hayvanları kurtarmalarını istedi.