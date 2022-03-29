Manavgat'ta balıkçılar şaşkına döndü fotoğrafını çekip hemen 112'yi aradılar

Manavgat Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Taşarası, babası İbrahim ve arkadaşı Hasan Yaşar ile birlikte sık sık yaptıkları gibi Alara Çayı'nın denize döküldüğü Okurcalar Mahallesi boğaz mevkii olarak adlandırılan oteller bölgesinde balık avlamaya gitti.