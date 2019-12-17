Manavgat'ta 17 saat içinde dört ölüm haberiyle yıkıldı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında araçta olmayan Musa Elmas, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan önce babasının, sonra eşinin, ardından 14 yaşındaki çocuğunun ve son olarak da annesinin ölüm haberini aldı.
Manavgat ilçesinde hem ilçeyi hem kazazedelerin yakınlarını yasa boğan kaza önceki gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton bloğuna çarptı.
Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi.
Kayınpeder gelini ve iki torununu akşam ziyaretine götürmüş
Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yakın bir akrabalarına akşam ziyaretine gittiği, kayınpeder Talat Elmas'ın aynı binada oturan gelini ve iki torununu da giderken yanında götürdüğü, baba Musa Elmas'ın ise işte olduğu için henüz eve gelmediği ve araçta olmadığı öğrenildi.
Sürücü ve gelinin ardından torun da hayatını kaybetti
Kazadan sonra ilk ölüm haberi aynı gece Manavgat Devlet Hastanesinden geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.