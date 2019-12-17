Manavgat'ta 17 saat içinde dört ölüm haberiyle yıkıldı

Kayınpeder gelini ve iki torununu akşam ziyaretine götürmüş

Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin yakın bir akrabalarına akşam ziyaretine gittiği, kayınpeder Talat Elmas'ın aynı binada oturan gelini ve iki torununu da giderken yanında götürdüğü, baba Musa Elmas'ın ise işte olduğu için henüz eve gelmediği ve araçta olmadığı öğrenildi.