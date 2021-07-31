Manavgat yangınından sonra 'felç geçirdim' diyen Tuğba Özay açılışa gitti
MANAVGAT yangınında çiftliği yandığı için üzüntüden felç geçirdiğine ilişkin video paylaşan Tuğba Özay'a sosyal medyadan büyük tepki! Özay, 'Felç geçirdim' dedi, kuyumcu açılışına gitti.
MANAVGAT'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek gündeme gelmişti. İki gün önce gözyaşları içinde, 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı.
Tepki yağdı
Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti. Aldığı tepkilerin ardından kişisel Instagram hesabından canlı yayın açarak neden açılışa katıldığını anlatan Özay'a tepki yağdı.
Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi:
"Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor"
“Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz… Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor.
Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum.