Manavgat yangınından sonra 'felç geçirdim' diyen Tuğba Özay açılışa gitti

Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi:

"Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor"

“Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz… Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor.