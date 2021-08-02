Manavgat yangınında son durum! Bu fotoğraflar yeni geldi dehşet görüntüler
ANTALYA Manavgat yangını, ilk çıktığı noktadan 40 kilometre kuzeye yayıldı. 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliyesine karar verilirken bölgeden gelen son görüntüler endişe verici...
Antalya'nın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeden kameralara yansıyanlar, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Antalya Manavgat'ta bugünkü gelişmelerle birlikte yangına karşı verilen mücadelenin görüntüleri...
Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangın son olarak Beydiğin Mahallesi’ne kadar ulaşarak mahallenin çevresinde bulunan ormanlık alanı küle çevirdi. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangında alevler metrelerce havaya yükseldi.
Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler, metrelerce havaya yükseldi.
2 bin 100 nüfuslu ilçe tahliye ediliyor!
Antalya'da yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. İlçedeki camilerden tahliye anonsları yapılmaya başlandı. Alevler ilçe merkezine çok yaklaştı.