Manavgat yangınında 'çiftliği yandı' deyip felç geçiren Tuğba Özay'dan haber var

"Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi"

Akay, "Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi" diyerek "Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor" ifadelerini kullandı.