Manavgat yangınında 'çiftliği yandı' deyip felç geçiren Tuğba Özay'dan haber var
MANAVGAT yangınının sıçradığı bölgelerden birinde çiftliği bulunan manken Tuğba Özay, yaşadığı üzüntü sonrası felç geçirdiğini duyurmuştu. Tuğba Özay'dan yeni haber geldi.
ANTALYA MANAVGAT'ta başlayıp Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı. Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay, yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunduğunu gözyaşları içinde ifade ettiği bir video paylaşmış ve yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti. Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini aktarmıştı
Özay'ın sağlık durumu ve çiftliğine ilişkin son açıklama, ünlü mankenin yakın dostu, ses sanatçısı Onur Akay'dan geldi.
"Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok"
Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.
"Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi"
Akay, "Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi" diyerek "Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor" ifadelerini kullandı.