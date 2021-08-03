Manavgat yangınında çiftliği küle döndü! Geri gelince şok oldu: Cehennemi gördüm
ANTALYA Manavgat yangınında çiftliğini küle dönen kadın 'Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm' diye konuştu.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü.
Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu.
Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.
Hard diski aradılar ama yerinde yeller esiyordu
Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.