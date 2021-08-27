Manavgat yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 günde bitti! Örnek taş ev
MANAVGAT'taki orman yangınında evleri yanan yaşlı çifte 15 günde yeni taş ev yapıldı. Ev yaşlı çifte teslim edildi...
Manavgat’taki yangında Karaöz Mahallesi'nde yanan evlerinden geri kalan bir göz odada felçli eşiyle birlikte yaşayan İbrahim Deniz ve Ayşe Deniz çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine kavuştu. Yaklaşık 15 gün önce hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı. TOKİ tarafından yapımına başlanan evde meyve ağaçları, çim ekimi gibi peyzaj çalışmaları da yapıldı.
Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde yangından etkilenen evlerinin sağlam kalan bir göz odasında yaşamaya başlayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in durumunu gören Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yeni ev yapılması talimatının ardından hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı.
Tek katlı, yöresel mimariye uygun inşa edilen evde yangına dayanıklı malzeme kullanıldı. Yatağa bağımlı yaşayan Ayşe Deniz'in durumu da düşünülerek 140 metrekare kullanım alanına projelendirilen evin bitirilmesi yaşlı çifti duygulandırdı.
Meyve ağaçları, çim ekimi gibi peyzaj çalışmaları da yapılan evin önünde, çiftin ekim yapabilmesine olanak sağlayacak küçük bir bahçe de oluşturuldu.