Manavgat yangında evi zarar gören yaşlı çiftin yeni evi 15 günde bitti! Örnek taş ev

Manavgat’taki yangında Karaöz Mahallesi'nde yanan evlerinden geri kalan bir göz odada felçli eşiyle birlikte yaşayan İbrahim Deniz ve Ayşe Deniz çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerine kavuştu. Yaklaşık 15 gün önce hasar tespit çalışmalarının sonlandırılmasıyla temeli atılan evin yapımı tamamlandı. TOKİ tarafından yapımına başlanan evde meyve ağaçları, çim ekimi gibi peyzaj çalışmaları da yapıldı.