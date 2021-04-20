Manastır Vadisi'nde gizemli yer altı şehri! İçeride diğerlerinde olmayan bir şey var
AKSARAY'da Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, 1997'de ortaya çıkarıldı. İçerisinde sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri, ambar damları gibi 20 yaşamsal odası olmasıyla dikkat çeken yer altı şehri, bir konuda ilk olma özelliği taşıyor.
Kapadokya bölgesindeki Roma döneminden kalma yer altı şehrinde, 1997'de başlanan kazı çalışmaları aynı yıl 3 katının da temizlenmesiyle sona erdi.
Geçen yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turisti misafir eden yer altı şehri, bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.
"İçerisinde tuvalet barındıran ilk yer altı şehri"
Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, içerisinde tuvalet barındıran ilk yer altı şehri olmasının bölgenin önemli özelliği olduğunu söyledi.
"Çok farklı özellikleri var"
Roma döneminde Hıristiyanlığın aktif olmasıyla bölgede yaşamın başladığını anlatan Erciyas, "Yer altı şehrinin yapımı milatla birlikte başlıyor. 3 katlı bir yer altı şehri. İçerisinde çok farklı özellikleri var. Isıtma sistemleriyle, yemekleri pişirdikleri ve muhafaza ettikleri kilerleriyle farklı bir yaşam alanı." diye konuştu.