"Çok farklı özellikleri var"

Roma döneminde Hıristiyanlığın aktif olmasıyla bölgede yaşamın başladığını anlatan Erciyas, "Yer altı şehrinin yapımı milatla birlikte başlıyor. 3 katlı bir yer altı şehri. İçerisinde çok farklı özellikleri var. Isıtma sistemleriyle, yemekleri pişirdikleri ve muhafaza ettikleri kilerleriyle farklı bir yaşam alanı." diye konuştu.