Malulen emekli hasta "çalışabilir" raporuyla şok oldu! 9 aydır aç susuzlar

9 aydır aç susuz geçiniyoruz

66 yaşındaki Mehmet Ulaş, "2018’in sonuncu ayında aylığımı kesmişler. Beni hastaneye gönderdiler, bana 'iş görür raporu' vermişler. Fakat ben buna itiraz ettim. Sağlık Bakanlığı’na, İlçe Sağlık Kurulu’na müracaat ettim. Onlar beni GATA Hastanesi’ne gönderdi. Orada yüzde 84 rapor aldım. Hala da aylığımı vermiyorlar. 9 aydır aylığım yok. Aç susuz geçiniyoruz. Allah razı olsun bizim belediye bana bir ekmek parası veriyor. Bazen kuru gıda, temizlik malzemesi veriyor" dedi.