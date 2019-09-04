Malulen emekli hasta "çalışabilir" raporuyla şok oldu! 9 aydır aç susuzlar
ÇEKMEKÖY'de 4 yıl önce KOAH hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Mehmet Ulaş'ın, bir devlet hastanesinden "çalışabilir" anlamına gelen rapor verilmesi üzerine 9 ay önce emekli maaşı kesildi. Şikayet etti tekrar maaşının bağlanmasını bekliyor.
Çekmeköy’de eşiyle birlikte yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Ulaş, 4 yıl önce KOAH hastalığı nedeniyle malulen emekli oldu. 9 ay önce maluliyet tespiti için yeniden sağlık kontrolüne girmesi istenen Ulaş’a bir devlet hastanesi tarafından "çalışabilir" raporu verildi. Rapor Kocaeli Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti. 15 Mart 2019'da Kocaeli SGK’dan gelen yazıda Mehmet Ulaş hakkında düzenlenen rapor ve dayanağı belgelerin incelendiği, sağlık kurulunun Ulaş'ın çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmediğine karar verildiği yazıldı.
Rapor üzerine emekli maaşı kesilen Mehmet Ulaş, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı itirazlar sonrası iki ayrı devlet hastanesinden yeniden sağlık raporu aldı. KOAH hastalığının yanı sıra uyku apnesi, şeker, venöz yetersizlik ve kalp rahatsızlığı bulunan Ulaş’a iki ayrı hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonucunda yüzde 84 ve yüzde 82 oranında engelli olduğu raporu verildi. Solunum cihazlarına bağlı olarak yaşayan Mehmet Ulaş, yeniden emekli maaşı bağlanmasını bekliyor.
9 aydır aç susuz geçiniyoruz
66 yaşındaki Mehmet Ulaş, "2018’in sonuncu ayında aylığımı kesmişler. Beni hastaneye gönderdiler, bana 'iş görür raporu' vermişler. Fakat ben buna itiraz ettim. Sağlık Bakanlığı’na, İlçe Sağlık Kurulu’na müracaat ettim. Onlar beni GATA Hastanesi’ne gönderdi. Orada yüzde 84 rapor aldım. Hala da aylığımı vermiyorlar. 9 aydır aylığım yok. Aç susuz geçiniyoruz. Allah razı olsun bizim belediye bana bir ekmek parası veriyor. Bazen kuru gıda, temizlik malzemesi veriyor" dedi.
"Eşim dışarı adım bile atamıyor"
Mehmet Ulaş’ın eşi Fincan Ulaş da “Eşimin 9 aydan beri maaşı kesildi. Çok zor durumdayız. İki tane raporumuz var. Biz devletimizden yardım eli uzatmasını bekliyoruz. Çok mağdur durumdayız. Eşim dışarı adım bile atamıyor. KOAH hastası, sürekli makinalarla yaşıyor. Belediyemizin sayesinde ayakta duruyoruz. Allah razı olsun belediyemizden" diye konuştu.