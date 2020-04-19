Maltepe'deki yangında can pazarı; mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3. katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.