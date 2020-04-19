Maltepe'deki yangında can pazarı; mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı

MALTEPE'de 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3. katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede mahsur kalan yaşlı bir kadını camdan dışarı çıkardı. Merdiven aracıyla aşağıya indirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi de merdiven aracıyla aşağıya indirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Bir araya gelen vatandaşlar koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadı. 

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Görevliler, vatandaşları uyararak yangın yerinden ayrılmalarını istedi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

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